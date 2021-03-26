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"Украину штормит": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят протесты под ОП, третью волну COVID-19 и проблемы с вакцинацией

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"Украину штормит": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят протесты под ОП, третью волну COVID-19 и проблемы с вакцинацией
В пятницу, 26 марта, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят ход вакцинации в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Начало третьей волны эпидемии COVID-19: будет ли хуже? Почему вакцинация от вируса в Украине проходит так медленно.

Протесты под Офисом Президента: что привело к таким событиям на акции и кто понесет ответственность?

Гости студии:

- Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

- Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

- Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";

- Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";

- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";

- Ярослав Железняк, председатель фракции партии "Голос";

- Виталий Кличко, мэр Киева;

- Борис Филатов, мэр Днепра;

- Роман Синицын, общественный активист, волонтер;

- Сергей Филимонов, соорганизатор акции протеста под ОП.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    на манеже будут те же..))
  • Бафомет Люциферович
    Уберите зелёную шоблу,и штормить перестанет
  • Король Літр
    Зебилы хотят приравнять размалёвку дверей своего сарая к штурму Капитолия или к последнему дню Помпеи. Уже все забыли давно, а они всё носятся со своими дверями как дураки с писаной торбой.
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