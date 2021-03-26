Украинка Монзуль станет одной из первых женщин-арбитров, которые будут судить матчи отбора на ЧМ-2022 по футболу среди мужчин

Украинка Екатерина Монзуль станет одной из первых арбитров-женщин, работающих на матчах мужской мирового первенства по футболу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

Официальный сайт FIFA в своей публикации привлек внимание к тому факту, что впервые в истории матчей чемпионата мира среди мужчин будут судить арбитры-женщины.

Ими станут украинка Екатерина Монзуль и француженка Стефани Фраппар. Что интересно, работать они будут на поединках соперников сборной Украины в групповом раунде Евро-2020. Так, 27 марта Фраппар проведет матч отбора ЧМ-2022 Голландия - Латвия в Амстердаме, а 28-го числа Монзуль будет судить встречу Австрия - Фарерские острова в Вене.

"Хотя они уже работали на нескольких важных поединках в мужских соревнованиях, впервые квалификаци чяемпионата мира - особенное событи, и здесь есть чем гордиться. Фраппар и Монзуль очень много работали в последние годы, и эти назначения являются признанием их замечательной работы", - отметил председатель Комитета арбитров FIFA Пьерлуиджи Коллина.

Монзуль работала в финале чемпионата мира среди женщин 2015 года, она проводит много матчей в Премьер-лиге Украины и часто приглашается на еврокубковые турниры и соревнования национальных сборных.

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