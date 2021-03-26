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Тупицкий не явился на заседание суда по рассмотрению составленных на него админпротоколов, - НАПК

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Тупицкий не явился на заседание суда по рассмотрению составленных на него админпротоколов, - НАПК
Отстраненный председатель Конституционного Суда Украины не явился в суд на рассмотрение административных протоколов в отношении него.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции.

"Сегодня, 26 марта, в 10:00 должно было состояться заседание Голосеевского районного суда в Киеве по Александру Тупицкому. Судья должна была рассмотреть два протокола, составленных НАПК в феврале этого года. Протоколы касались действий Александра Тупицкого в условиях конфликта интересов во время участия в голосовании за решение КСУ по электронному декларированию и недекларированию участка в АР Крым. Однако, Александр Тупицкий не явился на заседание ", - говорится в сообщении.

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В результате суд не смог рассмотреть дело, потому что согласно Кодексу об административных правонарушениях, дело может быть рассмотрено только при участии обвиняемого.

НАПК подчеркивает, что уважение к суду является обязательным условием построения правового государства. В агентстве надеются, что во время проведения следующих заседаний Тупицкий проявит уважение к коллегам и примет участие в заседаниях.

Как сообщалось, 8 февраля председатель НАПК Александр Новиков составил два админпротокола в отношении бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого из-за незадекларированного участка в Крыму и конфликта интересов.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    вы рядового вовка не можете по приводу задержать уже полгода, а тут целый председатель суда)
  • Tierre
    Цей москаль не може бути до дупи, бо він має забагато влади і має можливість наробити багато лиха (та вже наробив) для країни
  • Zloj Pens
    Весь этот цирк может и,думаю,будет продолжаться ещё долго!Но свою зарплату и социальную помощь за наши налоги он будет получать во-время!
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