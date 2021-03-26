Шевченковский суд: протестующие давят на присяжных по делу Шеремета

Шевченковский райсуд Киева обратился в Высший совет правосудия и Офис генпрокурора из-за того, что сторонники обвиняемых по делу Шеремета вмешиваются в деятельность суда присяжных.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд присяжных Шевченковского районного суда г. Киева, который осуществляет судопроизводство по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по обвинению Антоненко А.С., Кузьменко Ю.Л. и Дугарь Я.С., обратился в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора с сообщением о фактах вмешательства в профессиональную деятельность судей и влиянии на суд присяжных при рассмотрении этого уголовного производства", - сказано в сообщении.

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В суде отметили, что каждое судебное заседание по этому делу сопровождается организацией массовых акций протеста у здания суда, во время которых нарушается общественный порядок, происходят драки, повреждается имущество и тому подобное.

Кроме того, сторонниками обвиняемых, как утверждают в суде, в социальных сетях остро обсуждается ход рассмотрения дела.

"В публикациях и комментариях звучат неоднозначные высказывания в адрес судей и присяжных, имеющие характер угроз и призывов к расправе с целью склонения суда к принятию решения, необходимого определенной группе лиц. К тому же со стороны защиты раздаются высказывания, имеющие признаки давления. Шевченковский районный суд Киева обращается к гражданам с просьбой соблюдать порядок во время судебных заседаний, не допускать высказываний и поведения, которые противоречат требованиям закона и имеют признаки давления на суд", - подчеркнули в суде.

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