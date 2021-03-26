Вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19, - Ляшко
Об этом на брифинге сказал заместитель министра, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Могут ли люди заболеть после вакцинации так, как это произошло в моем случае? Могут, однако болезнь будет иметь легкое течение или средней тяжести. Хотел бы подчеркнуть, что сегодня в отношении всех вакцин, которые зарегистрированы и разрешены к использованию, в первую очередь были проведены клинические исследования на уменьшение и предотвращение появления тяжелого течения заболевания, которое потребует госпитализации и реанимации ", - сказал Ляшко.
Он добавил, что во время болезни COVID-19 не принимал ни иммуномодуляторов, ни противовирусных или антибактериальных препаратов. И подчеркнул, что в случае появления симптомов болезни необходимо сдать тест, обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением.
Ляшко подчеркнул, что клинические исследования вакцины относительно ее способности предотвращать передачу возбудителя от человека к человеку продолжаются. Результаты этих исследований постоянно публикуются. В то же время, по его словам, постоянно появляются новые данные о COVID-19, и все страны вынуждены пересматривать как подходы к лечению, так и требования к профилактике болезни.
Как сообщалось,2 марта главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сделал прививку от COVID-19 вакциной Covishield. 15 марта он сообщил о том, что получил положительный тест ПЦР на COVID-19. 25 марта главный санврач сообщил о выздоровлении.