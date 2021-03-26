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Помимо четверых погибших, на Донбассе были ранены двое защитников Украины, - ТКГ

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Помимо четверых погибших, на Донбассе были ранены двое защитников Украины, - ТКГ
Украинская делегация в ТКГ собирается на экстренное совещание из-за гибели 4 и ранения 2 военнослужащих на Донбассе.

Об этом сказано в сообщении на Фейсбук-странице делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 26 марта около 14.00 на направлении Шумы в результате обстрела противником наших позиций погибли четверо и ранены двое военнослужащих ВСУ", - сказано в сообщении.

Сейчас украинская делегация собирается на экстренное внутреннюю совещание. Ожидают, что оно продлится около 2 часов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Четыре украинских воина погибли в результате обстрела оккупантами на Донбассе, - Бутусов

Ранее о гибели украинских военнослужащих на Донбассе сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Также об этом сообщил и журналист Андрей Цаплиенко.

Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Gembel Basil
    Тут вже справжня війна почалася, як в 14р., четверо бійців не стало за один раз (четверо !!!) а скільки тяжких і скільки помре в лікарнях ? А ЗЕкодло париться за гімняні двері (писали що ФОПИ за пару десятків кг деревяних зроблять їх кращі за нові, я наприклад можу старі дошки з бетонної опалубки відполірувати під еліт.меблі). А ще суди - рятують засраний імідж якогось злодія. Одним словом пята колона. Кримські судді тільки тризуби в кабінетах поміняли на куріцу
  • Bigukrman я
    какое экстренное совещание вы о чём? сейчас главное двери по говноконалам носить и показывать полный памперс перепуганного гавнища главного гавнокомандующего.
  • Тимофій Тимофеєв
    Результати "Нової Доктрини " Президента.!
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