Зеленский и ОП используют официальные совещания для агитации за Вирастюка, - "ОПОРА"

Офис Президент нарушает принцип политической нейтральности в интересах кандидатов, публикуя информацию об официальном совещании с кандидатом на довыборы в Раду Василием Вирастюком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

На сайте ОП была опубликована информация "Владимир Зеленский обсудил с Василием Вирастюком ход вакцинации в Ивано-Франковской области и помощь местному малому бизнесу во время карантина".

Отмечается, что Зеленский провел совещание, посвященное ходу вакцинации против COVID-19 и готовности медицинской системы на Ивано-Франковщине. Во встрече приняли участие глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрей Бойчук, председатель Надворнянской объединенной территориальной общины Зиновий Андрийович и общественный деятель Василий Вирастюк, который является кандидатом в народные депутаты в 87-м мажоритарном округе.

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В "ОПОРЕ" отметили, что это является нарушением политической нейтральности.

"Привлечение кандидата в народные депутаты к официальному мероприятию ОП, в котором принимали участие глава государства и должностные лица местных органов власти, является злоупотреблением административными ресурсами в избирательных интересах. Такое нарушение стандартов выборов заключается в предоставлении отдельному кандидату неоправданного преимущества за использование им связей с органами публичной администрации", - говорится в сообщении.

"Кандидат Василий Вирастюк участвовал в совещании в качестве именно субъекта избирательного процесса, соглсно официальному сообщению на сайте Офиса Президента Украины. Он не имел законной цели, связанной с исполнением должностных обязанностей, для участия в мероприятии Офиса Президента Украины с привлечением руководства ОГА и органов местного самоуправления. При этом совещание касалось государственной политики и функционирования органов власти различных уровней и не может считаться политическим мероприятием Президента Украины Владимира Зеленского", - добавили в гражданской сети.

ОПОРА призывает Президента Украины и его Офис не "нарушать стандарты демократических выборов и обеспечивать настоящую политическую нейтральность публичной администрации в пределах своей компетенции".

"И хотя глава государства является политической фигурой, на официальные мероприятия с его участием, которые были организованы государственными служащими и имеют официальный статус, должны распространяться все предусмотренные законодательством и международными документами ограничения", - подытожили в "ОПОРЕ".

Как сообщалось, "СН" выдвинула Вирастюка кандидатом на довыборы в Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области. Сам Вирастюк отметил, что предложение присоединиться к команде "Слуги народа" ему поступило от президента Владимира Зеленского.

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