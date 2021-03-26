"Ввести на всей территории Украины единое время - геополитическая задача", - Стефанчук
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба парламента.
"В ночь с 27 на 28 марта стрелки переводят на час вперед. Уже на этих выходных фактически придется просыпаться на час раньше. Но я очень надеюсь, что это последний год, когда мы будем переводить часы. Потому что экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана, а вред - очевиден", - отметил Стефанчук.
По его словам, переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека.
"95% территории Украины находится в пределах часового пояса UTC + 2. Ввести на всей территории Украины единое время - геополитическая задача. Хочу напомнить, что после аннексии Крыма Российская Федерация сразу же приняла решение и установила на временно оккупированных территориях московское время", - добавил вице-спикер.
К тому же, отметил Стефанчук, экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана.
"В 18 веке решение переводить часы было принято с целью экономии свечей. В 21 веке реалии жизни существенно изменились и говорить о какой-нибудь экономии не приходится. В выводах Национальной академии наук Украины отмечается, что перевод часов не имеет ни одного экономического обоснования. Не существует исследований, в которых было бы доказано энергосбережение", - подчеркнул он.
Первый вице-спикер парламента Украины считает, что и у "летнего" и у "зимнего" времени есть свои плюсы и минусы.
"Следует понимать одно: светает и темнеет, независимо от законов, и никто не может на это повлиять. Мы предложили оставить киевское время, поскольку 95% территории Украины находится в пределах единого часового пояса - UTC + 2. Только Луганска и частично Донецкая и Харьковская области, а также незначительная часть Закарпатской области находятся в других часовых поясах. Временная разница между ними составляет 68 минут. В результате на Востоке недовольны летнему времени, потому что светает там в 3 часа ночи, а Запад - зимним, из-за которого в 9 утра все еще темно", - объяснил Стефанчук.
Стефанчук напомнил, что проект Закона "Об исчислении времени в Украине" передан на повторное второе чтение: "Мы усовершенствуем наработанное и надеюсь, что эта идея будет воплощена в ближайшее время".