Кравчук о сегодняшних обстрелах на Донбассе: "Россия не остановится, пока ее не остановят любыми путями"

Россия продолжает ставить своей целью уничтожение Украины как государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, комментируя информацию о новых потерях украинской армии на Донбассе.

"Ожидать чего-то от России и оккупационной администрации ОРДЛО не стоит, потому что Россия была и остается в своей философии - уничтожить Украину. И это для нее основная задача. На первых порах можно сделать губернию, а в принципе Украина как государство не должна существовать. Это позиция президента России господина Путина, официально высказанная позиция много лет назад. Ждать, что они будут действовать гуманно - преувеличение", - сказал Кравчук.

При этом глава украинской делегации в ТКГ отметил, что "Украина продолжает стоять на том, что мы будем выполнять договоренности, пока действуют Минская площадка и Нормандский формат".

"Украина должна быть в любой момент готова к отпору. Россия не остановится, пока ее не остановят любыми путями не только Украина, но и мировое сообщество", - добавил он.

Напомним, сегодня российско-оккупационные войска в районе Шумов обстреляли позиции украинских воинов. Погибли 4 военнослужащих.

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