Четверо воинов погибли, двое ранены в результате вражеского обстрела возле Шумов, - пресс-центр ОС
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Вооруженные формирования РФ осуществили прицельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле поселка Майорск противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате обстрела четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.
О действиях вооруженных формирований РоФ сообщено представителя ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.