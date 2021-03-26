Четверо воинов погибли, двое ранены в результате вражеского обстрела возле Шумов, - пресс-центр ОС

С начала суток, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вооруженные формирования РФ осуществили прицельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле поселка Майорск противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрела четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четыре украинских воина погибли в результате обстрела оккупантами на Донбассе, - Бутусов

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований РоФ сообщено представителя ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Также читайте: Помимо четверых погибших, на Донбассе были ранены двое защитников Украины, - ТКГ