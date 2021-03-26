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Четверо воинов погибли, двое ранены в результате вражеского обстрела возле Шумов, - пресс-центр ОС

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Четверо воинов погибли, двое ранены в результате вражеского обстрела возле Шумов, - пресс-центр ОС
С начала суток, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вооруженные формирования РФ осуществили прицельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле поселка Майорск противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрела четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

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На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований РоФ сообщено представителя ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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Автор: Володимир Янченко

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    Четверо воинов погибли, двое ранены в результате вражеского обстрела возле Шумов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8881
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