Агента НАБУ Шевченко отправили под арест с залогом 5 млн грн, - СМИ

Печерский районный суд Киева арестовал Евгения Шевченко, подозреваемого в причастности к созданию НВФ. Он может выйти под залог в 5 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "Интерфакс-Украина".

Решение суд принял на заседании в пятницу, 26 марта.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

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По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.