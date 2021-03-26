Новости

Агента НАБУ Шевченко отправили под арест с залогом 5 млн грн, - СМИ

9 96958
Агента НАБУ Шевченко отправили под арест с залогом 5 млн грн, - СМИ
Печерский районный суд Киева арестовал Евгения Шевченко, подозреваемого в причастности к созданию НВФ. Он может выйти под залог в 5 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "Интерфакс-Украина".

Решение суд принял на заседании в пятницу, 26 марта.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

Также на Цензор.НЕТ: Военизированное формирование Семенченко работало в интересах Коломойского, - СМИ. ВИДЕО

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Nikolai Chizhevsky
    Это такие санкции от Зеленского вместо истинных врагов Украины Мертвечука и Портнова оно садит патриотов,а террорист Мертвечук даже подозрение не получил
  • Andriy Kalnyshevsky
    и опять семенченко выжил и на свободе а соратники мертвые или в плену.
  • Прощай немытая раССея
    Ради этого все и затевали?...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости