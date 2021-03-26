Минэкономики объявило конкурс на должность директора "Укрспирта"

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины объявило конкурсный отбор на должность директора госпредприятия "Укрспирт".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал и.о. директора компании Сергей Блескун в Фейсбуке.

"На правах исполняющего обязанности директора предприятия приглашаю всех, кто ощущает в себе силы и возможность, усилить конкуренцию! Не стесняться и подавать свои документы. Пусть выберут лучшего из лучших!", - заявил он.

И.о директора не уточнил, будет ли участвовать в конкурсе.

По данным ГП, срок подачи документов для отбора кандидатов продлится до 9 апреля 2021 года.

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Как сообщалось, Фонд госимущества Украины (ФГИ) планирует выставить на приватизацию 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт", и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".

Фонд 26 февраля 2021 года принял решение о приватизации целостного имущественного комплекса (ЦИК) госпредприятий "Харьковский завод шампанских вин" (ХЗШВ) и "Вашковского спиртового завода" (Черновицкая обл.).

Ранее ФГИ сообщил о передаче для приватизации ЦИК госпредприятий "Трилесский спиртовой завод" (Киевская обл.), "Коростышевский спиртовой комбинат" (Житомирская обл.), "Сумыспирт" (Сумская обл.), "Кировоградский спиртовой завод" (Кировоградская обл.), "Чечельницкий спиртовой завод" (Винницкая обл.).

По данным главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт" ожидается привлечь около 2 млрд грн, при этом в 2020 году сумма продажи активов на 20 аукционах составила 1,26 млрд грн.

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