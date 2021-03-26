Арестович о гибели военнослужащих на Донбассе: украинская сторона 9 раз пыталась через ОБСЕ остановить обстрел

Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) 9 раз пыталась остановить обстрел со стороны российских оккупантов, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Это провокация в чистом виде, судя по тому, что там произошло. Потому что, по предварительным данным, наша сторона в СЦКК 9 раз пыталась остановить огонь через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Но россияне не прекращали огонь, несмотря на полученные данные о том, что, во-первых, огонь ведется, а во-вторых, погибли наши военнослужащие", - сказал Арестович.

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По его словам, после экстренного внутреннего совещания украинская делегации ТКГ отреагирует на обострение ситуации на востоке Украины, где сегодня российские оккупанты убили четырех украинских военных.

"Я уверен, что наша реакция будет жесткой", - подчеркнул он.

Арестович добавил, что у украинской делегации есть заранее заготовленные решения, но их нужно уточнить.

"От нюансов очень многое зависит. Мы, во-первых, выясним обстоятельства, во-вторых, получим реакцию международных партнеров, а потом мы выберем вариант из заранее подготовленных, по которому будем реагировать", - подытожил Арестович.

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