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Порошенко обсудил с послом Китая вопрос поставок вакцины от коронавируса, - пресс-служба "ЕС"

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Порошенко обсудил с послом Китая вопрос поставок вакцины от коронавируса, - пресс-служба "ЕС"
26 марта лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Стороны обсудили пути усиления сотрудничества в целях борьбы с пандемией коронавируса.

"Петр Порошенко обратил внимание собеседника на крайне угрожающую ситуацию с распространением коронавируса в Украине и подчеркнул насущную необходимость вакцинации украинских граждан. В этой связи он поблагодарил китайскую сторону за проявление солидарности путем поставки первой партии китайской вакцины в Украину", - говорится в сообщении.

Порошенко призвал китайскую сторону продолжить поставки в Украину вакцин для эффективного противодействия COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцинация - конкуренция лидеров. Порошенко бы справился, но Зеленский ее проиграл и оставил людей без защиты, - "ЕС"

Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Порохобандерівець
    Ну а кому ж іще займатися цим питанням?
    У Вовіка пейсах на носі....
  • Олег Куницин
    Пока ЧМО занято дверью в ОП, преЗИдент договаривается о вакцинах с Китаем.
  • Александр Жаботинский 36ce613a
    Мудрость гласит....Стадо баранов будет непобедимым если ими руководит лев но даже стая львов проиграет войну если ими руководит баран.
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