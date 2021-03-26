Украинцев нет среди пострадавших в результате столкновения поездов на юге Египта, - МИД
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Граждан Украины нет среди пострадавших в результате столкновения пассажирских поездов на юге Египта в пятницу, 26 марта.
Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"По информации египетских властей, граждан Украины нет среди пострадавших в результате столкновения пассажирских поездов в провинции Сохаг", - отметил Николенко.
Как сообщалось ранее, два пассажирских поезда столкнулись сегодня в Египте: по меньшей мере 32 человека погибли, еще 66 получили ранения.