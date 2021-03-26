ЦИК вынес предупреждения 11 кандидатам в депутаты на довыборах в Раду
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Как отмечается, предупреждение вынесено 4 кандидатам, зарегистрированным в ОИО № 50 Иштвану Добше, Людмиле Дорошенко, Валентину Рыбину, Антону Ровенскому, - а также зарегистрированным в ОВО № 87 кандидатам Руслану Дереворизу, Марии Жолоб, Руслану Зозуле, Иосифу Резешу, Александру Шевченко ( 1974 г.р.), Александру Шевченко и Юрию Юрченко.
"Комиссия установила, что распорядители текущих счетов избирательных фондов этих кандидатов нарушили сроки представления в окружные избирательные комиссии промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов", - говорится в сообщении.
Кроме того, ЦИК, рассмотрев соответствующее представление, внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии ОИО №87.
Как сообщалось, 28 марта в Украине состоятся промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область), а также 186 промежуточных и повторных местных выборов.