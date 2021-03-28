Фонд Сергея Жадана вместе с партнерами снова приглашает детей Востока Украины на литературный конкурс

Третий год подряд школьники и школьницы Донецкой, Луганской, а с прошлого года и Харьковской областей принимают участие в конкурсе отзывов на украинские книги "Читай-пиши".

Как отмечает Цензор.НЕТ, за предыдущие 2 года рецензии на конкурс прислали более 600 детей.

Конкурс основали Благотворительный фонд Сергея Жадана и пространство детского чтения BaraBooka, с 2020 его соорганизатор — Украинский Институт книги, а с 2021 — и издательство Vivat. Постоянные партнеры — фонды UkraineCharityи RazomforUkraine и агентство "Bagels & Letters".

Жюри конкурса: Сергей Жадан, Андрей Курков, Ганна Улюра, Ирина Славинская, Анастасия Музыченко, Ярослав Пидгора-Гвяздовский, Таня Стус, Галина Ткачук, Маша Сердюк.

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Проект, говорят организаторы, ориентирован в будущее. "Чем важны образовательные и творческие конкурсы? Тем, что они, так или иначе, касаются будущего. Будущее начинается не завтра. Оно формируется сегодня. В частности — образованностью и креативностью наших детей", — убежден писатель Сергей Жадан.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно прочитать книгу украинского автора или авторки, обсудить ее с друзьями или просто хорошенько подумать и — сделать рецензию на неё. Прислать её можно до 28 апреля по ссылке. В прошлом году к номинации "текстовая рецензия" добавился и "видеорассказ", а в этом году школьникам предлагают рецензировать не только художественные книги, но и нон-фикшн: научно-популярную литературу, биографии, мемуары…

Сергей Жадан с победительницей конкурса 2020 Анной Гуменюк

Таня Стус, руководительница BaraBooka, говорит, что одна из задач проекта — помочь детям почувствовать, что книга — это часть повседневной жизни, повод к разговору с кем угодно и в любом формате: от дискуссий с друзьями за кофе — до научных исследований.

В прошлом году конкурсанты, среди прочего, много писали о войне, смерти и подростковых самоубийствах, дружбе и любви, булинге, издевательствах и социальном неравенстве. Таня говорит — важно отметить, какие темы принесет "карантинный год" — год уединений и разрыва социальных связей. Ведь анализ рецензий — это и возможность взрослым сделать важные выводы о том, чем дышат дети и подростки.

Таня Стус и Валерия Тарасенко. Награждение-2019.

Ирина Куницына, директор БФ Сергея Жадана, сверхважной частью проекта считает встречи с автор(к)ами и критиками/критикинями в школах и библиотеках маленьких городков. Это разговоры о литературе и жизни, а еще — советы о том, как осмысливать прочитанное, на что обращать внимание в книгах.

"Нас спрашивали, почему мы не расширяем конкурс на всю Украину, — говорит Ирина. — Восточные области — это фокус нашего фонда; мы здесь живем и здесь работаем. Мы знаем, чем живут эти дети, чего им не хватает. А не хватает им, в частности, широкого круга общения, поездок, которые расширяли бы кругозор. Поэтому мы и едем к ним, и везем — победителей — к себе". Кстати, победители прошлого года, которые не смогли попасть на Книжный Арсенал из-за карантина, поедут туда этой весной (если позволят карантинные условия).

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Призовой фонд конкурса устроен таким образом, чтобы удовлетворить самые разные детские желания. Во-первых, все 12 победителей и победительниц приедут летом в Харьков, где смогут не только развлечься, но и увидеть как работает большая ІТ-компания, типография и ЛитМузей. Во-вторых, наградами за разные места станут полезные гаджеты: планшеты, комплекты для видеоблоггеров и смарт-часы. И, конечно, — книжные сертификаты, которые позволят выбрать и получить отличную подборку изданий. В этом году книжным партнером и соорганизатором выступило издательство Vivat. Самые интересные работы будут опубликованы на сайте BaraBooka и в журнале "Одноклассник".



Юлия Орлова, генеральній директор Vivat, говорит, что издательству важно помогать детям развиваться: "Дети ждут от взрослых партнерства, и наши книги — это тоже форма партнерства, приглашение к разговору, размышлениям. Важно помочь им творить, критически мыслить, иметь современные навыки. Такие проекты как "Читай-пиши" — хороший стимул, чтобы зажечь их желанием пробовать что-то новое". Кроме того, говорит Юлия, дети всегда счастливы увидеть любимых авторов "вживую", поэтому писательский тур восточными областями — суперважная часть истории.

Фото из тура "Читай-пиши"



Детали конкурса:

Победителей и победительниц выберут в двух возрастных категориях: 10-13 и 14-17 лет, и в двух номинациях: текстовая и видеорецензия.

Текстовый отзыв может быть объемом от 2 до 5000 знаков, видео о книге — продолжительностью до 5 минут и в различных форматах: монолог, разговор с несколькими людьми — даже спор, рассказ с элементами буктрейлера и так далее.