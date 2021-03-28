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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели
11 932 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 марта 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, заболели 564 ребенка и 181 медработник.

Также за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализовано - 5 052 человека;
▪️летальних случаев - 203;
▪️выздоровело - 3 343 человека;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 76 335 (в том числе методом ПЦР - 37 979, методом ИФА - 8 732, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 624).

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За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболело - 1 644 063 лица;
🔺выздоровело - 1 300 625 человек;
🔺летальних случаев - 31 954;
🔺проведено ПЦР-тестов - 7 983 023.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели 01

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Привіт із Буковеля, чувакі!)))
    В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 7967
  • Підлога Маккартні
    не надоело зеле и его команде каждый день сбивать по боингу? Кто ответит за смерти людей из-за проваленной вакцинации и курточки степанова за 620 000 грн? Самое печальное, что потерпевший вислюк потом скажет, когда будет конец его каденции, что ничего не получилось из-за корона вируса и из-за Порошенко. И зебилы дадут ему второй шанс, второй шанс, Карл...
    В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 3955
  • Super Gut
    В Украине каждый день умирает по 300+ человек от короновируса которую неделю подряд, а зечмо даже не собрало снбо с парламентом для решения этой проблемы. дебилы у власти они такие - если мозгов от рождения нет то их и не прибавится. Жаль, людей которые стали заложниками у зеленых долбоепов, которые грабят страну во время войны и пандемии.
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