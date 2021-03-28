В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
В частности, заболели 564 ребенка и 181 медработник.
Также за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализовано - 5 052 человека;
▪️летальних случаев - 203;
▪️выздоровело - 3 343 человека;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 76 335 (в том числе методом ПЦР - 37 979, методом ИФА - 8 732, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 624).
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболело - 1 644 063 лица;
🔺выздоровело - 1 300 625 человек;
🔺летальних случаев - 31 954;
🔺проведено ПЦР-тестов - 7 983 023.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.