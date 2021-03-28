Началось голосование на довыборах в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт ЦИК.
Голосование проходит на:
- 112 избирательных участках (106 - обычных, 6 - специальных) ОИО № 50, который включает часть Краматорского района и часть Покровского района.
- 117 избирательных участках (115 - обычных, 2 - специальных) ОИО № 87, который включает Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района.
В целом, по предварительным подсчетам, проголосовать на выборах народных депутатов смогут почти 295 тысяч избирателей, выбирать среди 32 кандидатов: 18 - в ОИО № 50 и 14 - в ОИО № 87.
Голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00.
Результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 апреля 2021 включительно.
Также ЦИК напоминает о запрете ведения предвыборной агитации 27 и 28 марта 2021 года.