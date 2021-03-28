"Сделано много", - Степанов о своей работе на посту главы Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что за год его пребывания в должности "сделано много". Но реанимировать медицину таким образом, чтобы это удовлетворяло медиков, прежде всего, финансово - не удалось.

Об этом он заявил в программе Радио Свобода "Субботнее интервью", передает Цензор.НЕТ.

"Сделано много. Конечно, всегда хочется ... Конечно, всегда есть недовольство, тебе кажется, что ты мог сделать еще больше. И ты сразу планируешь следующее. Ну, первое. Нам все же удалось не закрывать больницы в нашей стране. Вы помните, что у нас происходило в апреле, в мае, когда массово и психиатрические больницы, и экстренная медицинская помощь, которых планировалось тогда сокращение. Это главное, что нам удалось сделать. Мы существенно повысили финансирование системы здравоохранения, наших больниц. Мы ввели другие подходы по формированию тарифов", - сказал Степанов.

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Из того, что не удалось, говорит он, - "реанимировать медицину" таким образом, чтобы это удовлетворяло медиков, прежде всего финансово.

"Что не удалось и я считаю одним из главных вопросов? Реанимировать нашу медицину нужно таким образом, чтобы там работали медицинские работники, которые будут самоотверженно выполнять свой долг за достойную зарплату, справедливую", - добавил глава Минздрава.

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Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта 2020. Ряд политических сил критикует его деятельность еще с начала его работы на этом посту. Ранее среди главных замечаний в адрес Степанова были закупка защитных костюмов для медиков по завышенным ценам и неудовлетворительная борьба с пандемией коронавируса. Сейчас же в этот перечень добавились и замечания относительно кампании по вакцинации от COVID-19. Сам Степанов критику в свой адрес неоднократно отвергал.