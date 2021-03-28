Количество больных COVID-19 в мире превысило 127,3 млн человек
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По состоянию на утро 28 марта количество больных COVID-19 в мире составляет 127 млн 306 тыс. 311 человек.
При этом 102 582 040 человек выздоровели, 2 789 915 человек - умерли.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Наибольшее количество больных COVID-19 зафиксировано в США, где заразились 30 917 130 человек, умерли - 562 012.
На втором месте Бразилия, где количество инфицированных составляет 12 490 362 человека, умерли - 310 694. На третьем месте Индия - 11 971 624 больных, зафиксировано 161 586 смертей от COVID-19.
Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели.