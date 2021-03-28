За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 616 человек, всего - 196 880, - Степанов
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 374 случая/389 прививок;
Винницкая область - 433 случая/160 прививок;
Волынская область - 185 случаев/50 прививок;
Днепропетровская область - 1 083 случая/360 прививок;
Донецкая область - 841 случай/220 прививок;
Житомирская область - 791 случай/150 прививок;
Закарпатская - 271 случай/70 прививок;
Запорожская область - 310 случаев/130 прививок;
Ивано-Франковская область - 307 случаев/377 прививок;
Киевская область - 769 случаев/320 прививок;
Кировоградская область - 173 случая/70 прививок;
Луганская область - 38 случаев/130 прививок;
Львовская область - 905 случаев/60 прививок;
Николаевская область - 398 случаев/160 прививок;
Одесская область - 565 случаев/40 прививок;
Полтавская область - 174 случая/400 прививок;
Ривненская область - 296 случаев/150 прививок;
Сумская область - 562 случая/120 прививок;
Тернопольская область - 457 случаев/70 прививок;
Харьковская область - 1150 случаев/120 прививок;
Херсонская область - 191 случай/540 прививок;
Хмельницкая область - 676 случаев/170 прививок;
Черкасская область - 253 случая/160 прививок;
Черновицкая область - 407 случаев/160 прививок;
Черниговская область - 323 случая/40 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
▪️Вакцинация проводилась 80 мобильными бригадами по иммунизации и 155 пунктами прививки.
▪️Станом на 27 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 361 020 человек.