За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 616 человек, всего - 196 880, - Степанов

За минувшие сутки, 27 марта в Украине провакцинировано от COVID-19 - 4 616 человек, 196 880 человек провакцинированы с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 196 879 человека, завершил вакцинацию (получил 2 дозы) - 1 человек.