Голосование на довыборах в Раду в двух округах проходит в штатном режиме, чрезвычайных происшествий не зафиксировано,- ЦИК

28 марта 2021, в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область) происходят промежуточные выборы народных депутатов Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ЦИК.

"Все 229 избирательных участков (221 - обычный и 8 - специальных) открылись вовремя, в 8:00. В целом почти 295 000 избирателей смогут принять участие в голосовании в обоих округах.

По имеющимся в Центральной избирательной комиссии данным, по состоянию на 9:00 чрезвычайных происшествий на избирательных участках не зафиксировано, голосование проходит в штатном режиме с системным соблюдением противоэпидемических мероприятий", - отмечается в сообщении.

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В ЦИК подчеркнули, что "Избирательные участки обеспечены необходимыми материально-техническими средствами и информационно-справочными плакатами, в том числе средствами противоэпидемической защиты и разъясняющими материалами о защите от вирусных инфекций, профилактике инфицирования коронавируса и его распространение.

В помещениях избирательных участков нанесены своеобразные безопасные линии очереди с необходимой дистанцией, проводятся периодическая дезинфекция поверхностей и регулярное проветривание помещений".

"Члены комиссий и другие участники избирательного процесса обязаны использовать индивидуальные средства защиты, антисептики. Также на участках дежурят медицинские работники, мониторят состояние здоровья избирателей и помогают УИК осуществлять дезинфикационными мероприятия.

Результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины в этих округах должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 апреля 2021 включительно", - резюмировали в ЦИК.

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