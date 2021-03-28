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У Путина стратегия "подождем и посмотрим", он выжидает, чтобы решить конфликт на Донбассе на языке ультиматумов, - Кулеба

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У Путина стратегия "подождем и посмотрим", он выжидает, чтобы решить конфликт на Донбассе на языке ультиматумов, - Кулеба
Президент Российской Федерации Владимир Путин занял выжидательную позицию и продолжает искать слабое место, чтобы решить конфликт на Донбассе на языке ультиматумов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в колонке для Le Figaro написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Путин придерживается стратегии "подождем и посмотрим" и ждет смены лидеров во Франции, Украине, Германии и США.

"Он просто выжидает, чтобы найти слабое место и решить конфликт на языке ультиматумов, а не компромиссов. В то же время, предыдущие семь лет показали: эта стратегия безуспешна", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии в этом году Путин останется последним сооснователем нормандского формата.

"А ситуация до сих пор в тупике, вредит Украине и Европе, и не несет ничего хорошего, собственно, самой России. Поэтому, сейчас подходящее время попытаться дать новый толчок мирному процессу. Как и в 2019 году, Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки нормандского формата", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон может убедить Путина сесть за стол переговоров для достижения мира на Донбассе, - Кулеба

Автор: Вадим Куц

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Топ комментарии

  • Тупин Вова
    Мира в Украине Путин не получит. Даже если предположить,что он военным путем захватит часть Украины,то произойдет следующее, днем им будут улыбаться, и на русском языке с ними общаться,а ночью будут бошки Альоёшам отрывать.
  • Oleksiy Tym
    пуйло ожидает получить Украину под свой контроль и только в этом случае готов гарантировать мир - иначе ему не было смысла это все затевать.
  • Nickol Nickols
    https://censor.net/ru/news/3256033/u_putina_strategiya_podojdem_i_posmotrim_on_vyjidaet_chtoby_reshit_konflikt_na_donbasse_na_yazyke_ultimatumov... а годы то идут ,все стареют...тут просматривается ТУПИК кремлёвского Фюрера, главное чтобы не реагировать на провокации, нужно вообще отгородиться забором от ЛДНР и заниматься экономикой государства и укрепением Украинской армии
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