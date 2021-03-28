Киевская галерея предлагает ОП выкупить разрисованные протестующими двери

Киевская галерея "Речовий доказ" предложила Офису президента Украины продать ей двери, повреждены во время акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 27 марта в Фейсбуке написала адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская.

"Художественная галерея предлагает ОП выкупить разрисованные двери по цене на 10% выше, чем цена новых дверей. Это факт. Галерея при этом рассчитывает их выгодно продать на аукционе. Все риски, связанные с аукционом, несет галерея. Для ОП это просто вариант продать эти двери дороже новых - отличная экономия бюджетных денег ", - отметила она.

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Адвокат задала риторический вопрос: "ОП считает, что это шваль. Художественная галерея - это арт-объект и готовы за него заплатить. Какой из этих вариантов более выгоден для бюджета? Кто эффективно управляет публичными финансами?"

Закревская выставила обращение руководства галереи к главе Офиса президента Андрея Ермака, в котором говорится, что в таком виде двери - это арт-объект.

"Их реставрация будет фактическим уничтожением арт-объекта", - подчеркнули в заявлении.

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