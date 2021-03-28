В новый лагерный городок на полигоне "Широкий Лан" заехала первая бригада, - Минобороны. ВИДЕО
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.
"На Широколановском полигоне продолжаются мероприятия по восстановлению боеготовности и проведения слаживания подразделений Отдельного мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Эта бригада стала первой, кто испытывает комфорт в новом лагерном городке на территории межвидового центра "Широкий Лан", - отмечается в сообщении.
В Минобороны отметили: "Военнослужащие показали действия механизированных танковых подразделений с применением современной системы "лазертаг" от украинского производителя.
А после практических занятий личный состав вернулся в комфортный лагерный городок.
Новый лагерный городок созданный по новым подходам с учетом зарубежного опыта, является уникальным в своем роде. Здесь построено 11 казарм, 10 из которых для мужчин и одна для женщин-военнослужащих, контрольно-пропускной пункт, столовая, две волейбольных и две футбольных площадки, спортивная площадка с тренажерами, строевой плац".
В сообщении подчеркнули: "Городок обеспечен видеонаблюдением, собственной котельной и автономным водоснабжением из собственных скважин. Также не обошлось без благоустройства территории - здесь высажено около 750 деревьев и кустов и обустроены газоны.
К концу 2021 г. на территории межвидового центра подготовки оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВС Украины также планируется достройка комплекса - штаб для руководства военной части, помещения для медицинского пункта, место для техники и, конечно, центр для досуга личного состава - сообщил врио заместителя командующего Сухопутных войск ВС Украины Александр Голоднюк".
"Такого типа военный городок можно назвать уникальным не только в Украине, но и в Европе, ведь он построен по самым современным технологиям и полностью соответствует стандартам НАТО. Теперь и Широколановский полигон является достойным местом для проведения международных военных учений", - резюмировали в Минобороны.