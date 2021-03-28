За сутки 27 марта в ВСУ зарегистрировано 115 новых случаев заболевания COVID-19, 21 человек госпитализирован

По состоянию на 10.00 28 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеет 2632 человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Командовании медицинских сил ВС Украины.

"Всего за время пандемии выздоровели 18027 человек, летальных случаев 55. На изоляции (в т. Ч. Самоизоляции) находится 777 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 115 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 21 человек", - говорится в сообщении.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 18617 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 2138 военных медиков. За минувшие сутки от COVID-19 привито 440 человек.

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