Оккупанты в Крыму предъявят иск по "водной блокаде" трем гражданам Украины
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "РИА Новости".
"На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей", - отметил Константинов.
По его словам, иск о так называемой "водной блокаде" Крыма к ее "организаторам" планируется подать в суд в первом полугодии 2021 года. Он будет предъявлен бывшим депутатам Верховной Рады Андрею Сенченко и Рефату Чубарову, а также действующему нардепу Мустафе Джемилеву.
Оккупанты предварительно оценили сумму своих убытков из-за отсутствия днепровской воды в 1,47 триллиона рублей и винят в этом украинских граждан.
Представители оккупационной "администрации" Крыма считают, что ответственность за дефицит пресной воды на полуострове якобы лежит и предыдущем, и нынешнем руководстве Украины, которое санкционировало остановку функционирования Северо-Крымского канала семь лет назад и не запускает его сейчас.