Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне Киев и 9 регионов, в 23 - превышен уровень госпитализации, - Минздрав
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По состоянию на 28 марта в Киеве и 20 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 9 областей и город Киев.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.
Так, в "красную" зону попали: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львоская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая области и город Киев. Там превышен эпидемиологический порог, а также уровень госпитализаций.
В оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтаская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
И только Херсонская область остается в "желтой" зоне.