Власть должна предусмотреть средства на закупку патентов препаратов от COVID-19 и на разработку отечественной вакцины, - заявление "ЕС"

Партия "Европейская Солидарность" призывает власть предусмотреть изменения в бюджете для закупки патентов на производство уже существующих препаратов от коронавируса COVID-19, так и на разработку собственной вакцины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии на официальном сайте.

"Дискуссию о целесообразности вакцинации в информационном поле, к сожалению, искусственно поддерживает именно украинская власть, чтобы под ее дымовой завесой скрыть самый большой провал Зеленского, который на самом деле является преступлением.

Только неприкосновенность Президента не позволяет привлечь Владимира Зеленского к уголовной ответственности за преступное бездействие, которое уже вызвало, вызывает и дальше будет вызывать особо тяжкие последствия, а именно человеческие потери вследствие неспособности власти за год пандемии организовать защиту людей и оборону страны от ковида", - говорится в заявлении.

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В "ЕС" отметили, что уже есть страны, где провакцинировано до 50% населения, в среднем по Европе - около десяти процентов.

"В Украине - намного меньше одного. Это и есть показатель эффективности Зеленского. Не оппозиция, не Виктор Ляшко и не Максим Степанов виноваты в том, что год назад официальный Киев проигнорировал возможность сделать вклад в инициативу ЕС по разработке вакцины. Зато политическим решением Зеленского стала растрата антиковидного фонда в коррупционные схемы так называемого "Большого строительства". За золотую жилу дорожных аферистов платять простые украинцы - здоровьем, а многие даже и жизнью", - подчеркивают в "ЕС".

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"Украинцам уже очевидно, что Зеленский не справляется сам и нуждается в помощи коллективного разума в противодействии ковиду. Мы еще раз требуем созвать заседание СНБО при участии лучших медиков, лидеров всех парламентских фракций разработать план чрезвычайных действий по спасению страны от эпидемии", - заявили в партии. - Поскольку Зеленский провалил закупку вакцины у ведущих мировых производителей, а эпидемиологи предупреждают, что препараты будут нужны в течение нескольких лет в том числе и для повторной вакцинации, следует предусмотреть изменения в бюджете как на закупку патентов на производство уже существующих препаратов, так и на разработку отечественной вакцины, которую Зеленский так же обещал".

В то же время "ЕС" подчеркивает, что борьба с ковидом не может превращаться в пиарные разборки с оппозицией.

"Борьба с ковидом - это серьезная задача для власти и тест для нее на способность защищать свою страну и свой народ", - резюмировали в "Евросолидарности".

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