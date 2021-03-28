Мужчину на Тернопольщине приговорили к трем годам условно и штрафу за продажу знакомому 18 "порнографических игральных карт" за 70 грн

Житель Тернопольской области признал свою вину по делу о сбыте изображений порнографического характера и получил три года условного лишения свободы и штраф в 1 307 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом говорится в решении Бучацкого районного суда Тернопольской области от 11 марта. На него первым обратил внимание "Судебный репортер".

В решении суда отмечается, что мужчина 11 января 2011 года "вопреки моральным принципам общества" совершил преступление — "нашел в шкафу с одеждой восемнадцать игральных карт с изображениями порнографического характера".

На следующий день мужчина, "реализуя свой преступный умысел" и "руководствуясь корыстным мотивом", встретился со своим знакомым в центре города и продал упомянутые "порнографические игральные карты" за 70 гривен.

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Преступление квалифицировали по статье 301 Уголовного кодекса (хранение и сбыт изображений порнографического характера). Причем преступление мужчина совершил повторно: в январе 2020 года он продал знакомому за 50 гривен календарь с "изображениями порнографического характера" и был оштрафован на 850 гривен.

Поэтому суд, учтя эти обстоятельства и признание вины со стороны мужчины, приговорил его к трем годам условного лишения свободы, а также обязал взыскать с него штраф в размере 1 307 грн — "на искусствоведческую экспертизу".

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