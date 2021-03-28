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"Дождь с мокрым снегом и порывы ветра 15-20 м/с", - конец марта не порадует украинцев теплом

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"Дождь с мокрым снегом и порывы ветра 15-20 м/с", - конец марта не порадует украинцев теплом
29 марта в западных, ночью в восточных областях Украины - без осадков, на остальной территории страны пройдет дождь, ночью с мокрым снегом.

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра в "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.


"Завтра в западных, ночью и в восточных областях без осадков, на остальной территории дождь, ночью с мокрым снегом. На Правобережье местами порывы ветра 15-20 м/с; 30 марта на востоке, северо-востоке и юге страны, 31 марта в западных и северных областях небольшие осадки. Температура ночью от 5° тепла до 2° мороза, завтра на западе, послезавтра на востоке страны до 5° мороза, днем 6-13° тепла; 2 апреля в западных областях повышение температуры ночью до 3-8° тепла, днем до 13-18°" - сказано в сообщении гидрометцентра.

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