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"8,20% в Донецкой области и 7,71% в Ивано-Франковской", - в ЦИК сообщили о низкой явке избирателей на довыборах в Раду

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"8,20% в Донецкой области и 7,71% в Ивано-Франковской", - в ЦИК сообщили о низкой явке избирателей на довыборах в Раду
По состоянию на 12:00, 28 марта на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) фиксируется очень низка явка избирателей на уровне 8,20% и 7,71% соответственно.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 28 марта 2020 года, с 8 до 20 часов продолжается голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область).

В ЦИК средствами ИАС "Выборы народных депутатов Украины" Единой информационно-аналитической системы "Выборы" поступила предварительная информация о ходе голосования по состоянию на 12:00. Следовательно, явка избирателей составила 8,20% в округе №50 и 7,71% в округе №87.

8,20% в Донецкой области и 7,71% в Ивано-Франковской, - в ЦИК сообщили о низкой явке избирателей на довыборах в Раду 01

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Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 активность избирателей по состоянию на 12:00 составляла: в ОВО №50 - 18,18%, а в ОВО №87 - 11,88%.

"Голосование на избирательных участках продолжается в штатном режиме, происшествий не зафиксировано", - подчеркнули в пресс-службе ЦИК.

Топ комментарии

  • Неактивіст
    Просто людям не нужны ни такие политики, ни выборы неизвестно кого непонятно ради чего.
  • Сергей Шевча
    Вообще при такой явке следует отменять результаты выборов. Ну наберется 20% до вечера, но это не есть волеизьявление региона.
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    хм...Очень низкая явка говорите!? .. Да это же мечта фальсификаторов выборов !!!
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