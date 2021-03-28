В Одессе четырехлетний мальчик выпал из окна 8-го этажа и погиб

В субботу, 27 марта, в Приморском районе Одессы 4-летний мальчик погиб в результате падения из окна 8-го этажа жилого дома.

Какпередает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"4-летний мальчик погиб в результате падения из окна на восьмом этаже одной из многоэтажек", - сказано в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, трагедия произошла на улице Зоопарковой.

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