"Все идет к обвинительному приговору", - адвокат о деле освобожденного крымского узника Бекирова

Адвокат крымскотатарского активиста, бывшего политузника Эдема Бекирова, обвиняемого Россией в "хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов", Алексей Ладин сообщил о скором завершении судебного рассмотрения дела его подзащитного. По прогнозам адвоката, суд вынесет обвинительный приговор.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом Ладин сказал во время онлайн-встречи объединения "Крымская солидарность" 28 марта.

"Уголовное дело в отношении Эдема Бекирова, его рассмотрение, в ближайшее время будет завершено. К сожалению, все идет к тому, что будет обвинительный приговор. Но защита будет продолжать обжаловать и добиваться справедливости, в том числе, в международных судах", – сказал Ладин.

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Ранее Ладин на заседании суда в Симферополе заявил ходатайство о необоснованном засекречивании свидетеля и о необходимости его допроса в условиях визуальной видимости. Перед этим на суде допросили четырех сотрудников ФСБ России по уголовному делу в отношении Бекирова.

Рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Эдема Бекирова в Симферополе началось 19 февраля. До этого подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил в силе решение суда предыдущей инстанции об объявлении в розыск Эдема Бекирова.

14 мая 2020 года российский суд Симферополя возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Позже тот же суд постановил "принудительно доставить" активиста на судебное заседание. 22 мая судья постановил объявить Бекирова в розыск.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. В том числе и Эдем Бекиров.

После возвращения Эдему Бекирову провели несколько операций.

Оккупационный суд Крыма приостановил дело освобожденного из российских застенков крымскотатарского активиста, а потом объявил его в розыск.