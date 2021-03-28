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Из Instagram исчезли скандальные аккаунты восьмилетней модели Миланы Маханец и ее 13-летнего "парня" Павла Пая

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Из Instagram исчезли скандальные аккаунты восьмилетней модели Миланы Маханец и ее 13-летнего "парня" Павла Пая
Из социальной сети Instagram исчезли аккаунты восьмилетней Миланы Маханец и 13-летнего Павла Пая, которые публиковали откровенные фотографии и заявляли, что между ними был "роман".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", у Маханец было более 500 тыс. подписчиков, у Пая – более 50 тыс.

Сейчас при переходе в аккаунт девочки появляется сообщение, что он недоступен. Такое же сообщение появляется, если перейти в аккаунт подростка.

Пока неизвестно, аккаунты удалили сами дети или администрация соцсети.

Ранее стало известно, что аккаунты детей пропали из соцсети Likee.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мама 8-летней блогерши Миланы Маханец Дарья рассказала о допросе в полиции

Напомним, о "романе" детей стало известно благодаря соцсетям. Восьмилетняя Мила Маханец - блогер с 485 тысячами подписчиков, у тринадцатилетнего Паши Пая, которого девочка называет своим парнем - 34 тыс. подписчиков. Пользователи соцсетей обвиняют маму девочки Дарью Маханец в том, что она эксплуатирует "эротичный" имидж, который создает своей дочери.

Позже уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в Офис генерального прокурора и МВД из-за "романа" Маханец и Пая. Полиция начала уголовное производство по статье об изготовлении порнографии и допросила маму девочки.

Также на Цензор.НЕТ: 8-летняя модель Мила Маханец публикует откровенные фото со своим 13-летним парнем. Мама на этом зарабатывает деньги, а соцсети требуют лишить ее родительских прав. ФОТОрепортаж

Автор: Вадим Куц

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Давно пора было выпилить их акки и отправить виновников торжества на роман со школой и книжками, а горе-родителей на первый раз, слегка оштрафовать для отрезвления
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ой как мама расстроится....мама так старалась из них "ромео-джульету" слепить...(дура)
  • софи
    Ну-да, новое поколение Сети. "Из чего же, из чего же, из чего же Сделаны наши девчонки? Из загадок и мармеладок... А мальчишки? Из веснушек и хлопушек..."Мама маханец уже строчит новый бестселлер: 50 легких оттенков чернухи.Как заработать деньги на дочке.
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