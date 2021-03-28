Бразилия приостановила регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

В Бразилии вновь приостановлена регистрация российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за отсутствия необходимой информации о препарате.

Об этом говорится на сайте бразильского национального агентства по санитарному контролю. Регулятор утверждает, что не получил необходимой информации о препарате, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Первую заявку на регистрацию препарата 15 января подавала организация Uniao Quimica. Она представляет в Бразилии Российский фонд прямых инвестиций, который занимается продвижением "Спутник V". Регулятор заявку отклонил и запросил дополнительные данные о вакцине. Вторая заявка была отправлена 26 марта. Несмотря на отсутствие регистрации, Министерство здравоохранения Бразилии подписало контракт на покупку российского препарата.

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Минздрав США рекомендовал бразильским властям не покупать "Спутник V". Ведомство отмечало, что Россия может использовать вакцину для распространения своего влияния в Латинской Америке. Разработчики российского препарата в ответ заявили, что попытки дискредитировать вакцину неэтичны и могут повлечь за собой дополнительные жертвы.

Российская вакцина против COVID-19 "Спутник V" разработки центра имени Гамалеи была зарегистрирована в августе 2020 года и стала первым зарегистрированным в мире препаратом против коронавируса. Ряд экспертов, как в России, так и за ее пределами, высказывали опасения относительно решения зарегистрировать "Спутник V" до завершения третьей стадии клинических испытаний.

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Напомним, 8 декабря директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".

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Позднее "Биолек" опроверг это заявление. "На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса", - заявили в компании.

Позже кум Путина Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармкомпания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины в Украине.