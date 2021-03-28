Довыборы в Раду на двух округах проходят спокойно, есть мелкие нарушения, - ОПОРА

Избирательный процесс в Донецкой и Ивано-Франковской областях состоянию на 12:00 происходит в спокойном режиме, значительных нарушений не зафиксировано.

Об этом во время включения с избирательных участков сообщили наблюдатели Гражданской сети ОПОРА Наталья Боровская и Иван Маруняк, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"В 50-м округе (Донецкая область) По состоянию на 8:00 открылись вовремя все 113 избирательных участков, однако, если говорить о соблюдении противоэпидемических требований, то следует отметить, что не на всех избирательных участках они придерживаются. В частности, часть членов избирательных комиссий ... вовремя и неправильно надевают маски. Что касается самих избирателей, то им постоянно напоминают надевать маски, и случаи, когда избиратели приходят без масок", - рассказала Боровская.

По ее словам, температурный скрининг проводится на всех избирательных участках.

Она также сообщила, что были зафиксированы определенные процедурные нарушения: "На отдельных избирательных участках не велся протокол утреннего заседания или во время опломбирования ящиков не вбрасывались контрольные листки с печатью".

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Среди других нарушений наблюдатель отметила неудовлетворительное материально-техническое обеспечение избирательных участков и наличие у избирателей в день голосования значительного количества агитационной продукции.

Боровская отметила, что на избирательных участках присутствовали наблюдатели, доверенные лица кандидатов в депутаты, зарегистрированные кандидаты уже приходят голосовать вместе с семьями.

По ее оценке, избирательные комиссии укомплектованы на достаточном уровне. "От того, как организована работа на конкретном участке, во многом зависит, насколько слаженно и по закону они работают. По имеющейся информации, критической ситуации нигде нет", - сказала Боровская, добавив, что пока явка достаточно низкая.

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В свою очередь ее коллега Иван Маруняк отметил, что на Ивано-Франковщине почти все избирательные участки открылись вовремя, кроме одного, где была получасовая задержка. Среди нарушений на 87-м округе, по его данным, зафиксирована выдачу бюллетеня избирателю на основании водительского удостоверения вместо паспорта, а также наблюдаются две мобилизационные кампании, чтобы повысить явку избирателей - создание фотозон возле участков и кампания "Голосуй, а не игнорируй", во время которой за фото возле участка избирателям обещают свитшоты с лозунгом одного из кандидатов.

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Полицейские Ивано-Франковской области по состоянию на 13 часов зарегистрировали 7 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. сообщает областная полиция.

"Нарушения выявлены в Надвирнянском районе - 4, Богородчанской ОТГ - 2 и Яремчанской ОТГ- 1", - отмечают в ведомстве.

В полиции отметили, что по всем фактам проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация каждой из событий.

Кроме того, Маруняк отметил, что все участковые комиссии обеспечены антисептическими средствами, проводится температурный скрининг, масочный режим соблюдается. В то же время устранить все печатные агитационные материалы органам местного управления не удалось.