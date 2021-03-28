В Госдуме РФ призвали объявить в розыск вице-премьера Украины Резникова за его слова о выселении граждан России из Крыма
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Депутат Государственной думы РФ от "Единой России" Михаил Шеремет призвал возбудить уголовное дело и объявить в розыск вице-премьера Украины Алексея Резникова.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", Шеремет утверждает, что за высказывания о выселении граждан России из Крыма после его "деоккупации", Резников должен быть наказан.
"Заявления подобных персонажей в отношении российской территории возмутительны и не должны остаться безнаказанными. В отношении подобных граждан необходимо ввести санкции. Призываю также следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам Российской Федерации. В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело, а самого его объявить в розыск", — заявил Шеремет.