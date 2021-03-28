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В Госдуме РФ призвали объявить в розыск вице-премьера Украины Резникова за его слова о выселении граждан России из Крыма

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В Госдуме РФ призвали объявить в розыск вице-премьера Украины Резникова за его слова о выселении граждан России из Крыма
Депутат Государственной думы РФ от "Единой России" Михаил Шеремет призвал возбудить уголовное дело и объявить в розыск вице-премьера Украины Алексея Резникова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", Шеремет утверждает, что за высказывания о выселении граждан России из Крыма после его "деоккупации", Резников должен быть наказан.

"Заявления подобных персонажей в отношении российской территории возмутительны и не должны остаться безнаказанными. В отношении подобных граждан необходимо ввести санкции. Призываю также следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам Российской Федерации. В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело, а самого его объявить в розыск", — заявил Шеремет.

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Автор: Вадим Куц

Топ комментарии

  • Елена Саховская 1bab7fcd
    Возвращение скота на родные пастбища Сибирщины- это "угроза жизни"???
  • Senator S 01a656ec
    300 000 крымских татар вывезены были почти за 24 часа в 1944 году.Крысы Мавзолейные,Бог таких вещей не простит,будете кровью жрать друг друга и вам никто не поможет..даже Кадыров...
  • Senator S 01a656ec
    Вчера Сергей Шойгу засекретил любую информацию о 2 Мировой войне...ранее Путлер сделал тоже самое по трем Архивам КГБ ссср...Крысы Мавзолейные,а вы точно с Гитлером воевали?
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