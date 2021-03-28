29 марта в Каменце-Подольском будут прощаться с погибшим под Шумами подполковником Сергеем Ковалем
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей фейсбук-странице сообщает мэр Каменце-Подольского Михаил Посипко.
"В понедельник, 29 марта, призываю всех в знак скорби воздержаться от развлекательных мероприятий. На административных зданиях коммунальной формы собственности будет приспущен Государственный флаг.
Прощание с Героем состоится в понедельник с 09:00 до 11:00 в клубе воинской части А2641 (бывший Дом офицеров).
Похоронят Героя на Аллее Славы городского кладбища в 12:00.
Вечная слава Герою!", - отмечается в сообщении.
У Сергея Коваля остались жена, сын и дочь.
Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.