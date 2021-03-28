Bellingcat установила ключевых военных преступников в донецкой тюрьме "Изоляция" - это россияне Кривонос, Бутенко и Ерёмичев. ФОТО

При поддержке Bellingcat установлены ключевые военные преступники тюрьмы "Изоляция" с российским гражданством.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет бывший узник террористов "ДНР", журналист и писатель Станислав Асеев.

"Итак, знакомьтесь:

1) Кривонос Юрий Сергеевич, 29.12.1978 г.р., позывной "Толстый".

Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 587195

Занял место Палыча (Куликовского Дениса) как куратора "Изоляции".

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2) Бутенко Владимир Владимирович, 17.05.1980 г.р., позывной "Бут".

Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 616516

Правая рука Кривоноса, один из старших по смене.

3) Ерёмичев Руслан Владимирович, 15.07.1979 г.р., позывной "Ермак".

Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 627493

Главный любитель молодых девочек на "Изоляции".

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Асеев подчеркивает, что трое причастны к жестоким пыткам, побоям, унижениям человеческого достоинства.

Однако теперь, имея данные их российских паспортов, пишет журналист, можно официально предъявлять претензии Российской Федерации за нарушение законов и обычаев ведения войны, "что, надеюсь, будет инициировано в ближайшее время как на ТКГ, так и нашим МИДом".

"Я 28 месяцев слушал, как вы избиваете женщин в соседних камерах, заставляете петь песни под пытки и затаскиваете людей с электроожогами в камеры, где они и дальше должны "держать стену плача". Вам всем было очень смешно. Теперь посмеёмся мы", - написал Асеев.

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