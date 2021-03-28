Bellingcat установила ключевых военных преступников в донецкой тюрьме "Изоляция" - это россияне Кривонос, Бутенко и Ерёмичев. ФОТО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет бывший узник террористов "ДНР", журналист и писатель Станислав Асеев.
"Итак, знакомьтесь:
1) Кривонос Юрий Сергеевич, 29.12.1978 г.р., позывной "Толстый".
Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 587195
Занял место Палыча (Куликовского Дениса) как куратора "Изоляции".
2) Бутенко Владимир Владимирович, 17.05.1980 г.р., позывной "Бут".
Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 616516
Правая рука Кривоноса, один из старших по смене.
3) Ерёмичев Руслан Владимирович, 15.07.1979 г.р., позывной "Ермак".
Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 627493
Главный любитель молодых девочек на "Изоляции".
Асеев подчеркивает, что трое причастны к жестоким пыткам, побоям, унижениям человеческого достоинства.
Однако теперь, имея данные их российских паспортов, пишет журналист, можно официально предъявлять претензии Российской Федерации за нарушение законов и обычаев ведения войны, "что, надеюсь, будет инициировано в ближайшее время как на ТКГ, так и нашим МИДом".
"Я 28 месяцев слушал, как вы избиваете женщин в соседних камерах, заставляете петь песни под пытки и затаскиваете людей с электроожогами в камеры, где они и дальше должны "держать стену плача". Вам всем было очень смешно. Теперь посмеёмся мы", - написал Асеев.