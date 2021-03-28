С начала суток зафиксировано 6 обстрелов и 1 дистанционное минирование позиций ОС на Донбассе, - пресс-центр

В течение текущих суток зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенных пунктов Талаковка и Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вблизи Пивденного противник обстреливал позиции украинских защитников из минометов калибра 82 мм.

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В направлении населенного пункта Луганское враг осуществил дистанционное минирование позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Кроме того утром 28 марта передовые подразделения Вооруженных сил Украины в который раз зафиксировали "выполнение российскими наемниками работ по обустройству существующих и создание новых оборонительных позиций в направлении линии разграничения". Уточняется, что работы проводились вблизи Водяного.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку вдоль всей линии разграничения. По поводу этого нарушения украинская сторона СЦКК направила ноту на СММ ОБСЕ. В который раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств относительно всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках трехстороннего контактной группы", - информируют в пресс-центре.

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Напомним, за минувшие сутки, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

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