В ЕС с 15 июня планируют ввести COVID-паспорта: Это цена туристического сезона
Об этом сообщил в эфире LCI ответственный за вакцинацию еврокомиссар Тьерри Бретон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.
Отмечается, что европейский сертификат здоровья получил одобрение 27 государств-членов ЕС. Граждане Евросоюза, которые пожелают, должны будут запросить его в своей стране происхождения.
По словам Бретона, в QR-коде сертификата будут такие данные:
- дата рождения владельца;
- номер паспорта владельца;
- тип вакцины, которой человек был вакцинирован (если он был вакцинирован);
- если человек болел COVID-19, то есть ли у него антитела;
- если человек не вакцинирован и не болел, то в сертификат будут вносить результаты ПЦР-тестов.
Сообщается, что сертификат можно будет установить на смартфон или распечатать в бумажном виде.
Еврокомиссар опроверг обязательный характер COVID-паспорта, заверив, что его использование останется добровольным.
Для тех, кто не хочет вакцинироваться и не получил иммунитета, в Европе планируют организовать массовое проведение экспресс-тестов, отрицательные результаты которых потребуются, например, для того, чтобы сесть на самолет или попасть на какое-либо мероприятие.
Уточняется, что в документе Еврокомиссии о сертификате вакцины говорится, что люди, не имеющие сертификата, с большей вероятностью будут подвергнуты карантину со стороны государств-членов.
Цель сертификата - восстановление мобильности и возможности перемещаться без риска для себя или других.
"Это цена туристического сезона", - сказал Тьерри Бретон.