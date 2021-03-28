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Страны НАТО сплочены, несмотря на разногласия по "Северному потоку - 2", - Блинкен

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Страны НАТО сплочены, несмотря на разногласия по "Северному потоку - 2", - Блинкен
Партнеры по НАТО в настоящее время тесно сотрудничают во всех возможных областях взаимодействия, несмотря на разногласия по проекту "Северный поток - 2".

Об этом заявил в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Действительно, прискорбно, что газопровод является источником разногласий, но, опять же, это не отменяет того факта, что во всех других областях мы сотрудничаем наиболее тесно, чем когда-либо", - заявил он.

Кроме того, Блинкен заявил: "Агрессивное поведение России является основным предметом обеспокоенности как США, так и всех союзников в НАТО". Он отметил, что администрация США "предпримет необходимые действия вовремя и на свое усмотрение". При этом он не уточнил, о каких мерах говорил.

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Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • бостууга
    Сполучені Штати Америки мають намір розширити санкції проти Росії, агресивна поведінка якої є ключовою проблемою як для США, так і для альянсу НАТО, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу CNN.
    Блінкен сказав, що адміністрація "зробить необхідні дії в той час і в місці, які буде обрано".

    При цьому він відмовився повідомити конкретні деталі.
  • Frol Fedoroff
    Самогипноз. Венгрия и Турция особенно "сплотили" НАТО. Орбан явный прорашисткий политик, а у Эрдогана свои тараканы в голове
  • Sergey Vladimir
    Да скорее уже надо предпринимать эти самые "необходимые действия". 🤔
    Пока-что только одни слова... 😟
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