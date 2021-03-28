Страны НАТО сплочены, несмотря на разногласия по "Северному потоку - 2", - Блинкен

Партнеры по НАТО в настоящее время тесно сотрудничают во всех возможных областях взаимодействия, несмотря на разногласия по проекту "Северный поток - 2".

Об этом заявил в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Действительно, прискорбно, что газопровод является источником разногласий, но, опять же, это не отменяет того факта, что во всех других областях мы сотрудничаем наиболее тесно, чем когда-либо", - заявил он.

Кроме того, Блинкен заявил: "Агрессивное поведение России является основным предметом обеспокоенности как США, так и всех союзников в НАТО". Он отметил, что администрация США "предпримет необходимые действия вовремя и на свое усмотрение". При этом он не уточнил, о каких мерах говорил.

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