Россия последовательно отдаляется от западных партнеров, но нормализация отношений возможна, - посол Польши в РФ Краевский

Польский посол в РФ Кшиштоф Краевский отметил, что нормализация польско-российских отношений возможна на основе диалога равноправных сторон.

Об этом он заявил в своем первом интервью российским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.

Краевский подчеркнул, что его миссия заключается в том, чтобы искать возможности равноправного диалога с Россией, основанного на соблюдении международных обязательств.

По оценке посла Польши, на состояние польско-российского диалога влияют не только двусторонние отношения, но также отношения России с Западом. При этом он отметил, что именно Россия последовательно отдаляется от западных партнеров. "Несмотря на это, я считаю, что нормализация отношений возможна", - отметил польский дипломат. Посол Кшиштоф Краевский добавил, что основой нормализации взаимоотношений должно быть уважение друг к другу, равноправие и соблюдение международных обязательств.

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Краевский также напомнил о разногласиях между Варшавой и Москвой по поводу общей истории. В этой связи он обратил внимание на переписывание Россией истории, в том числе, отрицания сталинских преступлений и расстрела НКВД в Катыни весной 1940 года более 22 тысяч польских военнопленных офицеров. Польский посол также обратил внимание на демонтаж в Твери доски в память о жертвах Катынского расстрела. Посол Краевский напомнил, что польские власти заботятся о местах захоронения солдат Красной армии. "Я сожалею, что нет взаимности в вопросе польских мест захоронения на территории России", - добавил польский дипломат.

Посол обратил внимание на тот факт, что Россия до сих пор не вернула Польше обломки правительственного самолета, разбившегося при заходе на посадку на смоленский аэродром "Северный" 10 апреля 2010 года. В авиакатастрофе погиб тогдашний президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек. Российские власти приостановил работы по строительству памятника жертвам Смоленской авиакатастрофы.