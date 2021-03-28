Экзитпол на довыборах в Раду на Прикарпатье: Шевченко незначительно опережает Кошулинского и Вирастюка. ИНФОГРАФИКА

Согласно экзитполу, на довыборах в парламент в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области лидирует представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко.

Такие данные получила социологическая группа "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам экзитпола, по состоянию на 18:00 на довыборах в парламент на одномандатном 87 округе в Ивано-Франковской области представитель партии "За будущее" Александр Шевченко набирает 32,4%. На втором месте представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский с 31,6%, третье место занимает представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк с 29,4%.

Отмечается, что экзитпол охватил 50 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Респонденты на участках отбирались в соответствии с шагом, который был неизменным в течение всего дня выборов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8%. Количество результативных интервью - 3892.

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Напомним, бывший нардеп из одномандатного избирательного округа № 87 в Ивано-Франковской области от фракции "Слуга народа" Зиновий Андрийович сложил мандат, поскольку его избрали на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.

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