На довыборах в ВР на Донетчине проголосовали чуть больше 20% избирателей, на Прикарпатье - более 35%, - ЦИК

В 20:00 в двух одномандатных избирательных округах завершилось голосование на промежуточных выборах народных депутатов.

На момент закрытия участков явка избирателей составила 20,99% в округе №50 (Донецкая область) и 35,05% в округе №87 (Ивано-Франковская область), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

В ЦИК напоминают, что в 12:00 активность избирателей была зафиксирована на отметке 8,20% и 7,53%, в 16 часов - 16,18% и 23,72% соответственно.

Для сравнения: во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года явка избирателей в ОИО №50 составляла 44,72%, а в ОИО №87 - 43,96%.

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В целом, по имеющейся у ЦИК информации, голосование на избирательных участках происходило спокойно, свободно, демократично и в соответствии с требованиями избирательного законодательства. Чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, в течение дня голосования не зафиксировано.

Результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины в этих округах должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 апреля 2021 года включительно.