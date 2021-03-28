"Европейская Солидарность" показала готовность к настоящему объединению патриотических сил ради Украины, - заявление партии
"Наша партия еще раз зарекомендовала себя как ответственная политическая сила, которая способна свой узкопартийный интерес подчинять общей цели оппозиционных проукраинских сил. Жаль, что другие оппозиционные партии, в отличие от "ЕС", не смогли публично поддержать Руслана Кошулинского, и это молчание стоило тех нескольких процентов, которые точно сработали на победу единого оппозиционного кандидата", - цитирует Цензор.НЕТ заявление партии, опубликованное на сайте политсилы.
В документе также указывается, что довыборы в парламент "зафиксировали разочарование избирателей в партии власти, ведь кандидату от "Слуги народа" не помогла личная поддержка Зеленского, который за день до выборов работал его ВИП-агитатором и в прямом эфире обсуждал с кандидатом вакцинацию на Ивано-Франковщине, которая оказалась в красной зоне из-за безответственности владельцев "Буковеля".
"ЕС" призывает всех участников избирательного процесса в финальной его стадии сосредоточить усилия на честном подсчете голосов, защите результатов и высоковероятной победе Руслана Кошулинского как общего кандидата "Европейской Солидарности" и "Свободы". Довыборы в Покровске, где наша кандидат Юлия Кузьменко заняла третье место, показали безальтернативность "Европейской Солидарности" как демократического оппозиционной партии, способной мобилизовать проукраинский электорат южных и восточных областей, что было наглядно продемонстрировано еще на местных выборах в прошлом году. Это при том, что кампания проходила без участия самого кандидата, чьи права грубо нарушались властью. Под давлением Банковой суд не отпустил Юлию Кузьменко на поруки депутатов. Но Юле и нашей команде удалось донести этому важному региону нашу программу, позицию и убеждения, что Украина начинается с Донбасса. Жаль, что другие демократические партии не поддержали единого кандидата от "ЕС", тогда бы результат Кузьменко был бы более убедительным", - уверены в партии.
"На этих довыборах "Европейская Солидарность" показала готовность к настоящему объединению патриотических украинских сил ради страны, чтобы дать отпор олигархату и реваншу. Путь к объединению - безальтернативный, если мы хотим сохранить страну и спасти ее от зеленой непрофессиональной команды. Спасибо всем избирателям, которые отдали свои голоса за Кузьменко и Кошулинского. Слава Украине!", - резюмируется в заявлении.
Напомним, 28 марта в Украине проходили промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область), а также 186 промежуточных и повторных местных выборов. По данным экзитпола по состоянию на 18:00, на довыборах в парламент на одномандатном 87 округе в Ивано-Франковской области представитель партии "За будущее" Александр Шевченко набирает 32,4%. На втором месте представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский с 31,6%, третье место занимает представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк с 29,4%.