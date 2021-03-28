"Европейская Солидарность" показала готовность к настоящему объединению патриотических сил ради Украины, - заявление партии

Результаты экзитпола на избирательном округе №87 свидетельствуют, что позиция по объединению демократических сил и снятию кандидата "Европейской Солидарности" в пользу Руслана Кошулинского были правильным шагом.

"Наша партия еще раз зарекомендовала себя как ответственная политическая сила, которая способна свой узкопартийный интерес подчинять общей цели оппозиционных проукраинских сил. Жаль, что другие оппозиционные партии, в отличие от "ЕС", не смогли публично поддержать Руслана Кошулинского, и это молчание стоило тех нескольких процентов, которые точно сработали на победу единого оппозиционного кандидата", - цитирует Цензор.НЕТ заявление партии, опубликованное на сайте политсилы.

В документе также указывается, что довыборы в парламент "зафиксировали разочарование избирателей в партии власти, ведь кандидату от "Слуги народа" не помогла личная поддержка Зеленского, который за день до выборов работал его ВИП-агитатором и в прямом эфире обсуждал с кандидатом вакцинацию на Ивано-Франковщине, которая оказалась в красной зоне из-за безответственности владельцев "Буковеля".

"ЕС" призывает всех участников избирательного процесса в финальной его стадии сосредоточить усилия на честном подсчете голосов, защите результатов и высоковероятной победе Руслана Кошулинского как общего кандидата "Европейской Солидарности" и "Свободы". Довыборы в Покровске, где наша кандидат Юлия Кузьменко заняла третье место, показали безальтернативность "Европейской Солидарности" как демократического оппозиционной партии, способной мобилизовать проукраинский электорат южных и восточных областей, что было наглядно продемонстрировано еще на местных выборах в прошлом году. Это при том, что кампания проходила без участия самого кандидата, чьи права грубо нарушались властью. Под давлением Банковой суд не отпустил Юлию Кузьменко на поруки депутатов. Но Юле и нашей команде удалось донести этому важному региону нашу программу, позицию и убеждения, что Украина начинается с Донбасса. Жаль, что другие демократические партии не поддержали единого кандидата от "ЕС", тогда бы результат Кузьменко был бы более убедительным", - уверены в партии.

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"На этих довыборах "Европейская Солидарность" показала готовность к настоящему объединению патриотических украинских сил ради страны, чтобы дать отпор олигархату и реваншу. Путь к объединению - безальтернативный, если мы хотим сохранить страну и спасти ее от зеленой непрофессиональной команды. Спасибо всем избирателям, которые отдали свои голоса за Кузьменко и Кошулинского. Слава Украине!", - резюмируется в заявлении.

Напомним, 28 марта в Украине проходили промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область), а также 186 промежуточных и повторных местных выборов. По данным экзитпола по состоянию на 18:00, на довыборах в парламент на одномандатном 87 округе в Ивано-Франковской области представитель партии "За будущее" Александр Шевченко набирает 32,4%. На втором месте представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский с 31,6%, третье место занимает представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк с 29,4%.