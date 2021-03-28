Россия столкнется с "издержками и последствиями" за злонамеренные действия против США, - Блинкен

Для защиты американских интересов будут приняты необходимые меры.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN, которое вышло в эфир в воскресенье, но было записано ранее, по завершении переговоров Блинкена с другими дипломатами НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы предпримем необходимые шаги для защиты наших интересов", - сказал Блинкен.

По его словам, западных союзников объединяет "общая приверженность" реалистически смотреть на действия Москвы и привлекать Кремль к ответственности.

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Глава американской дипломатии заявил, что официальные лица "находятся в процессе" изучения возможных санкций Вашингтона против Москвы и консультируются по этому поводу с другими странами НАТО.

"Мы сильнее, когда можем делать это в координации друг с другом", - сказал он.

Хотя США и Россия быстро договорились продлить договор СНВ-3, срок которого истекал вскоре после вступления президента США Джо Байдена в должность, США обвиняют Россию в других действиях, в том числе в предполагаемых назначениях наград за убийства американских солдат в Афганистане, вмешательстве в выборы и взломах американских компьютерных систем.

Интервью Блинкена перекликалось с высказываниями Байдена, который занял более жесткую позицию по отношению к России, чем его предшественник Дональд Трамп.

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В интервью АВС News две недели назад Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина "убийцей".

"Скоро вы увидите, какую цену он заплатит", - сказал тогда Байден, добавив, что есть сферы, в которых совместная работа обеих стран отвечает их общим интересам.

"Вот почему я продлил с ними [договор СНВ-3]. Это произошло, когда он занимался этим", - сказал Байден, явно указывая на усилия Путина по вмешательству в выборы.

Россия отрицает вмешательство в выборы и организацию кибератаки на американскую технологическую компанию SolarWinds с целью проникновения в правительственные сети США. Кроме того, она отвергла сообщения о вознаграждениях за американских военных в Афганистане и о попытках отравить российского оппозиционного лидера Алексея Навального.

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Аналитики американской разведки пришли к выводу, что Путин, вероятно, направлял усилия с целью помочь Трампу переизбраться на второй срок.

Неизвестно, какие действия по отношению к России рассматривает Байден, но он может применить несколько ограничительных мер, включая замораживание активов любых субъектов, о которых станет известно, что они прямо или косвенно вмешивались в выборы или участвовали в "кибернетической" деятельности, угрожающей национальной безопасности США.

Кроме того, закон 1991 года позволяет президенту США запрещать американским банкам предоставлять кредиты стране, применившей химическое оружие, что, как предполагается, было совершено властями РФ по отношению к Алексею Навальному.