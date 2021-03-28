Россия столкнется с "издержками и последствиями" за злонамеренные действия против США, - Блинкен
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN, которое вышло в эфир в воскресенье, но было записано ранее, по завершении переговоров Блинкена с другими дипломатами НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы предпримем необходимые шаги для защиты наших интересов", - сказал Блинкен.
По его словам, западных союзников объединяет "общая приверженность" реалистически смотреть на действия Москвы и привлекать Кремль к ответственности.
Глава американской дипломатии заявил, что официальные лица "находятся в процессе" изучения возможных санкций Вашингтона против Москвы и консультируются по этому поводу с другими странами НАТО.
"Мы сильнее, когда можем делать это в координации друг с другом", - сказал он.
Хотя США и Россия быстро договорились продлить договор СНВ-3, срок которого истекал вскоре после вступления президента США Джо Байдена в должность, США обвиняют Россию в других действиях, в том числе в предполагаемых назначениях наград за убийства американских солдат в Афганистане, вмешательстве в выборы и взломах американских компьютерных систем.
Интервью Блинкена перекликалось с высказываниями Байдена, который занял более жесткую позицию по отношению к России, чем его предшественник Дональд Трамп.
В интервью АВС News две недели назад Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина "убийцей".
"Скоро вы увидите, какую цену он заплатит", - сказал тогда Байден, добавив, что есть сферы, в которых совместная работа обеих стран отвечает их общим интересам.
"Вот почему я продлил с ними [договор СНВ-3]. Это произошло, когда он занимался этим", - сказал Байден, явно указывая на усилия Путина по вмешательству в выборы.
Россия отрицает вмешательство в выборы и организацию кибератаки на американскую технологическую компанию SolarWinds с целью проникновения в правительственные сети США. Кроме того, она отвергла сообщения о вознаграждениях за американских военных в Афганистане и о попытках отравить российского оппозиционного лидера Алексея Навального.
Аналитики американской разведки пришли к выводу, что Путин, вероятно, направлял усилия с целью помочь Трампу переизбраться на второй срок.
Неизвестно, какие действия по отношению к России рассматривает Байден, но он может применить несколько ограничительных мер, включая замораживание активов любых субъектов, о которых станет известно, что они прямо или косвенно вмешивались в выборы или участвовали в "кибернетической" деятельности, угрожающей национальной безопасности США.
Кроме того, закон 1991 года позволяет президенту США запрещать американским банкам предоставлять кредиты стране, применившей химическое оружие, что, как предполагается, было совершено властями РФ по отношению к Алексею Навальному.