Довыборы в ВР: Полиция расследует факт вброса бюллетеней на участке в Донецкой области

В полицию поступило сообщение от наблюдателя на одном из избирательных участков города Мирноград о том, что председатель избирательной комиссии бросила в урну для голосования бюллетени в неизвестной количестве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 158-1 "Незаконное опускание избирательного бюллетеня или бюллетеня для голосования на референдуме в избирательную урну членом избирательной комиссии или членом комиссии по референдуму" Уголовного кодекса Украины. В рамках открытого уголовного производства полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, 28 марта в Украине проходили промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область), а также 186 промежуточных и повторных местных выборов. По данным экзитпола по состоянию на 18:00, на довыборах в парламент на одномандатном 87 округе в Ивано-Франковской области представитель партии "За будущее" Александр Шевченко набирает 32,4%. На втором месте представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский с 31,6%, третье место занимает представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк с 29,4%.

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